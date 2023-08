Sperando che questa sia un modo, divertente e carino, per sensibilizzare sull'importanza dell'adozioni e partire dall'amore dei bambini verso gli animali ci è sembrata la cosa più giusta da fare.

L'evento è stato organizzato da Nova Pet, un negozio di animali che ha aperto il 1 Aprile dell'anno in corso, gestito dalla sottoscritta, con la partecipazione dell'Associazione ‘Amici del Cane' che gestisce il canile comunale da oltre 30 anni e gli amici del Molotov, pub molto conosciuto e frequentato della nostra città.

Baby Dog Show è il nome dato alla manifestazione che nasce dall'esigenza di sensibilizzare i bambini all'amore verso gli animali, in particolar modo ai cani. Convinti del fatto che i bambini saranno gli 'attori' di un cambiamento duraturo nella nostra società, abbiamo avuto l'idea di creare un evento a questo scopo, tant'è che durante questa manifestazione canina amatoriale i giudici saranno proprio dei ragazzi dai 7 ai 14 anni. Abbiamo deciso infine di donare l'intero ricavato della manifestazione in beneficienza al nostro canile comunale gestito dall'Associazione Amici Del Cane di Latina.

