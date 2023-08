Sezze resta isolata per sette ore. Da ieri mattina alle 10:00 alle 18:00 il servizio Telecom è stato interrotto. Utenti privi di collegamenti telefonici e di linea internet. Il disservizio sarebbe stato causato da un importante guasto alla centrale di Sezze, secondo quanto riferito dagli operatori del 187 ai clienti Tim-Telecom. La segnalazione del guasto inviata dai tecnici alla sede indicava come termine ultimo per la risoluzione del guasto Lunedì 21 Settembre, ma fortunatamente ieri alle 18 il disservizio era rientrato. Ieri mattina gli sportelli Bancomat, le filiali e le Agenzie degli istituti di credito, navigavano a vista, non sapendo ancora bene se e quando sarebbe stato riparato il guasto. Stessa situazione per le Farmacie, e per gli esercizi pubblici. Così per la Casa della Salute. L'interruzione della linea internet e rete fissa, Telecom, si aggiunge alla carenza idrica ed al forte rallentamento nella raccolta dei rifiuti registrata in questi giorni. Una situazione quasi surreale per un paese con 25mila abitanti, isolati per mezza giornata dal resto del mondo.