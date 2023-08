Novanta cani, tutti in salute. Operatori che non si risparmiano per accudirli. Questo è emerso dal sopralluogo effettuato da Sara Norcia, assessore ai Servizi sociali che ha anche il compito di seguire la tutela degli animali, nel canile comunale di via delle Industrie a Terracina. Una visita che ha consentito di valutare da vicino la situazione e di prendere atto del grande lavoro degli addetti alla struttura. «Un luogo sicuro e accogliente dove i cani ricevono quotidianamente assistenza amorevole, cibo, acqua fresca e le cure veterinarie necessarie», ha spiegato Norcia al termine del giro di perlustrazione e prima di annunciare che l'Amministrazione comunale sta per indire un nuovo bando per la gestione del canile e che sta per iniziare «un nuovo percorso virtuoso per il benessere degli animali con le istituzioni e le associazioni, che torneranno ad avere un ruolo nevralgico». Già, le associazioni.

In questo senso è doveroso rimarcare che in questi anni, sulle problematiche che hanno interessato il canile, si è sempre battuto in prima linea soprattutto il Circolo "Pisco Montano" di Legambiente dando vita anche a raccolte firme e sit-in sul posto.

Poi l'assessore ha anche lanciato un appello all'adozione: «I cani meritano una casa e una famiglia che li ami. L'adozione di un cane è un gesto d'amore profondo e duraturo. Un gesto di solidarietà e responsabilità verso gli animali che porterà gioia e felicità sia agli ospiti del canile sia alle famiglie che spalancheranno la propria vita a questi amici a quattro zampe. Il canile di Terracina - ha concluso Norcia - è aperto tutti i giorni. I nostri amici a quattro zampe vi aspettano. Facciamo sentire loro il nostro calore».

Sulla questione dell'importanza delle adozioni, di fatto fondamentale nel caso specifico, è intervenuto anche il sindaco Francesco Giannetti: «Stiamo lavorando per offrire ai nostri cani tutta l'assistenza e le cure necessarie. Il nostro obiettivo - ha osservato il primo cittadino di Terracina - è fare in modo che il canile sia sempre più una struttura accogliente, confortevole e soprattutto di solo passaggio, perché il nostro augurio è che tutti gli ospiti trovino al più presto una famiglia».