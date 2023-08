Lutto a Cori per la scomparsa, ad 85 anni, di Sisto Conti, padre dell'ex sindaco Tommaso. I funerali si terranno lunedì alle 17 nella chiesa di San Francesco. Sisto era nato a Cori il 29 settembre del 1938 da una famiglia di agricoltori marchigiani trasferitisi a Cori alla fine dell'800. Si iscrive giovanissimo, all'età di 11 anni, nel 1949, al Pci di Togliatti, frequentando le lezioni di sezione tenute da Giovanni Ricci, il "lupo dei lepini", consigliere provinciale del Pci.

Lì apprende la funzione pedagogica della politica e si istruisce, pur non avendo frequentato la scuola, se non fino alla quarta elementare, diventando anche un assiduo lettore. Milita nel Pci, PDS, Pd fino ad età avanzata pur non ricoprendo mai incarichi direttivi e di rappresentanza. Dedito da sempre al lavoro della campagna, che costituiva per lui anche una passione, e alla famiglia. Ai suoi figli ha insegnato tanto. Con lui Tommaso ammette di aver maturato la passione per l'impegno pubblico, per la politica e da lui, ammette, ha imparato molte cose. Una delle più importanti: la lezione secondo cui anche la lotta verso la cima può bastare a riempire il cuore di un uomo. Un monito a non mollare mai e guardare sempre avanti.

"Le più sentite condoglianze, da parte mia e dell'amministrazione comunale , a Tommaso Conti, già sindaco di Cori , e a tutta la famiglia , per la scomparsa del caro papà Sisto. Un forte abbraccio Tommaso". Questo il messaggio dell'attuale sindaco di Cori Mauro De Lillis