Sta facendo il giro del web il video pubblicato sul noto profilo Instagram di "Welcome to favelas". Nelle immagini si vede una nonnina che nel centro storico di San Felice Circeo affronta un gruppo di ragazzi nel centro storico "armata" di tubo dell'acqua. Una doccia fredda per allontanare gli schiamazzi notturni dalla propria abitazione. Il video è già diventato virale.