Dopo le immagini della signora di San Felice Circeo che affronta un gruppo di ragazzi nel centro storico "armata" di tubo dell'acqua perché stanca del baccano, un altro video girato nella provincia di Latina sbarca in queste ore sui canali social di "Welcome to favelas": in un video girato a Scauri si vedono due ragazzi in sella ad uno scooter portare quello che sembra un altro scooter oppure una grossa bicicletta elettrica. Le riprese divenute subito virali stanno scatenando una pioggia di commenti, tra il serio e faceto.