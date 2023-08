E' tornato a vestire la casacca della Lazio e la fascia di capitano in questa domenica per la trasferta dei romani in quel di Lecce ma prima di tornare in campo, Ciro Immobile ha scelto le spiagge del litorale pontino, nello specifico quelle di Sperlonga, per le ultime ore di "ferie". L'attaccante azzurro infatti ha passato il Ferragosto insieme alla sua famiglia presso lo stabilimento-giardino solarium "Rive San Rocco" in occasione della giornata di festa. «Grazie al capitano Ciro Immobile per aver passato il ferragosto con noi», hanno spiegano i gestori della struttura attraverso la propria pagina Facebook della struttura. In molti coloro che essendo al mare in quei luoghi sono rimasti sorpresi della presenza del goleador della Lazio tra i bagnanti.

Ma Immobile è stato spesso avvistato in territorio pontino. Nelle scorse settimane era uscita la notizia della presenza al mare a Sabaudia, addirittura fotografato in spiaggia, mentre molte altre volte è stato pizzicato a cena a Terracina e dintorni, sempre disponibile per uno scatto tra i tifosi della Lazio e non solo