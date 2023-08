Un progetto strategico per la riqualificazione e il miglioramento della viabilità urbana. Procedono a ritmi spediti i lavori per la creazione della nuova connessione viaria tra via Mazzini e Corso Italia, inseriti nell'opera di recupero, sistemazione, messa in sicurezza e valorizzazione dell'area ex Avir, che comprenderanno la realizzazione di una "nuova" via Serapide a doppio senso di marcia, la "Strada dei due Mari", e di una rotatoria posizionata tra via Mazzini, via Papa Giovanni XXIII e via Serapide.

Per consentire la realizzazione del nuovo collegamento, a partire dal prossimo 28 agosto, e fino al termine dei lavori, verrà chiusa al traffico (come da Ordinanza n. 383 del 17/08/2023) l'attuale via Serapide, nel tratto compreso tra l'intersezione con corso Italia (lato Brio Bar) e via Mazzini, fatta eccezione per i residenti.

«Si tratta di un'opera strategica – ha commentato il Sindaco Cristian Leccese – ai fini della viabilità urbana, in modo particolare nei periodi di maggior intensità del flusso turistico, che permetterà un miglioramento del collegamento tra corso Cavour, corso Italia e via Marina di Serapo - da qui il nome "Strada dei due Mari" - e uno snellimento del traffico. Un piano di riqualificazione urbana che la Città attende da più di 40 anni, una nuova vita per l'area ex Avir, che giorno dopo giorno inizia a concretizzarsi – anche attraverso l'affidamento dell'appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di valorizzazione e rigenerazione urbana dell'edificio prospicente Corso Italia, e l'inizio dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del manufatto dell'area mercato - proiettando sempre di più Gaeta nel futuro. Una "Rotta per il futuro" chiara e precisa, per uno sviluppo sociale, economico, estetico e turistico sempre più rilevante per la nostra Gaeta».

«L'opera di via Serapide – aggiunge l'Assessore ai Lavori Pubblici, Simone Petruccelli -, oltre ad essere strategica e importante, rappresenta un cantiere che impatta in maniera notevole sulla Città. Per questo motivo, abbiamo riservato massima attenzione alle esigenze dei cittadini ed emanato l'ordinanza di chiusura solo successivamente al periodo di Ferragosto. La ripresa dei lavori è prevista per il 28 agosto. Da quel momento potranno accedere con le vetture esclusivamente i residenti di via Serapide in doppio senso di marcia. Potrebbero esserci dei disagi, ma proveremo a mitigarli al massimo, chiedendo anche la massima collaborazione di tutti».

«La chiusura di via Serapide – ha concluso l'Assessore alla Mobilità e Trasporti, Stefano Martone - dall'incrocio con corso Italia verso via Mazzini è necessaria per permettere la realizzazione del progetto che prevederà una "nuova" via Serapide a doppio senso di marcia. È chiaro che la viabilità subirà dei disagi, però cercheremo di limitarli il più possibile nel tempo, al fine di consentire la riqualificazione dell'intera area dell'ex Avir, implementando così anche le potenzialità del parcheggio che insiste sulla zona. La realizzazione del progetto, con l'inserimento della rotatoria, consentirà un forte snellimento del traffico, con un conseguente miglioramento per qualità e sicurezza della mobilità per tutti».