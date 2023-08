Vendere l'intero complesso immobiliare dell'ex zuccherificio per soddisfare tutti i creditori. Sarebbe questo l'orientamento della curatela della Slm spa, la società quasi interamente partecipata dal Comune di Latina e fallita un anno fa, senza impugnazione della sentenza, dunque in modo definitivo. E' stata infatti proprio la curatela, in questi giorni, a chiedere al Tribunale di Latina di revocare la recente autorizzazione a procedere ad altri tre incanti per la parte degli immobili che è stata posta all'asta per soddisfare un solo creditore, la banca Monte dei Paschi di Siena che non è mai rientrata dai ratei del mutuo concesso per avviare l'attività della società Slm. Viste come sono andate le cose, ossia tre incanti senza alcuna offerta con un ribasso che ha portato molto giù il valore dei beni in vendita, adesso i curatori chiedono che sia posto sul mercato tutto il complesso. Il Tribunale, Sezione esecuzioni, ha accordato un termine entro il quale la curatela potrà ottenere il parere del giudice delegato del fallimento e se il parere sarà favorevole allora, probabilmente per la prima volta si potrà davvero ipotizzare che il centro intermodale di Latina Scalo appartenuto alla Slm e, per essa, al Comune di Latina possa andare ad un privato. O a più di uno.

Come si sa, l'ultimo incanto si è avuto il 21 giugno scorso con una base di 2,5 milioni di euro, relativi a una parte degli immobili. In base al decreto dello scorso anno del giudice delle esecuzioni la consulente addetta alla vendita avrebbe dovuto espletare, appunto, solo tre tentativi e poi riconsegnare il fascicolo per evitare una eccessiva svalutazione del bene. Così stava andando, quando la banca creditrice ha chiesto e ottenuto una ulteriore sequenza di convocazioni per la vendita. La sorte del centro intermodale è segnata da molto tempo: dopo un lunghissimo periodo di gestione in regime di liquidazione è arrivato, a luglio 2022 il fallimento della Slm spa, posto che non c'era alcuna possibilità di tentare di salvarla ripianando i debiti (il Comune non aveva soldi per farlo) o di far riprendere l'attività di logistica per la quale era stata fondata. Non si può escludere che finora non ci siano state offerte di acquisito dei beni in vendita proprio perché non era in vendita l'intero compendio immobiliare, che comunque si trova nell'area industriale di Latina Scalo e avrebbe una qualche chance di essere riutilizzata per fini produttivi, pur al costo di una imponente opere di recupero. Gli immobili sono molto ammalorati, poiché da oltre quindici anni il complesso è abbandonato, non ci sono più infissi, né manutenzione alcuna, anche il cancello di ingresso è rotto. Obiettivamente sul mercato ordinario un luogo del genere non ha nessun appeal. Il parere favorevole (o anche negativo) del giudice del fallimento sulla vendita di tutti gli immobili è atteso per settembre.