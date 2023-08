L'amministrazione Comunale intende procedere all'indizione di una procedura per ridurre il numero dei cani randagi sul territorio e l'abbandono.

Per questo è stato emesso un avviso pubblico esplorativo per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la presentazione di progetti per lo svolgimento di attività finalizzate al benessere e alla tutela degli animali nel territorio comunale, aperto a tutte le associazioni che svolgono volontariato, aventi il fine e lo scopo della tutela degli animali.



Il Comune, infatti, è intenzionato ad attivare campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti degli animali abbandonati ricoverati nel canile privato convenzionato con l'ente.

Già alcune associazioni si adoperano gratuitamente collaborando con il Comune nelle adozioni oltre che svolgere attività di volontariato nel canile e facendo sgambare i cani nonché interagendo con loro in modo da migliorarne la socialità.



Il Comune, pertanto, è interessato ad un progetto che veda la realizzare e puntuale aggiornamento di una pagina web e canali social esclusivamente dedicati alla promozione delle adozioni dei cani di Cisterna ospitati dal canile in convenzione, oltre ad altre forme di promozione e pubblicizzazione dell'adozione.

All'associazione si chiede anche di curare le attività di adozione dei cani mettendo in contatto e accompagnando i cittadini interessati presso la struttura che ospita i cani, e seguire per almeno 6 mesi il cane adottato verificandone le condizioni e coinvolgere le famiglie adottanti disponibili con la pubblicazione di foto e/o video affinché possa accrescere la sensibilizzazione verso le adozioni di cani.

L'importo da destinare al progetto è di € 2.868,85 annui oltre I.V.A..



Il Comune riconoscerà un rimborso forfettario di € 150,00 per ogni cane che verrà adottato definitivamente dai privati, e una somma simbolica quantificata nel progetto dalle associazioni quale rimborso delle spese sostenute per la realizzazione della pagina web.

Possono presentare progetti le associazioni di volontariato che rispondano ai requisiti espressi nel bando disponibile nel sito web comunale.

Per poter partecipare alla selezione, gli interessati dovranno presentare domanda, completa della documentazione, non oltre le ore 23:59 del 31 agosto 2023 alla pec: polizia.locale@postacert.comune.cisterna.latina.it