Lo sviluppo turistico delle isole di Ponza e Ventotene ne ha cambiato il volto, il ritmo e ne ha accresciuto le esigenze. Per questo la gara europea per l'affidamento del trasporto pubblico questa volta assume un valore importante. I sindaci in questi giorni hanno fatto notare una serie di incongruenze, questa gara, di fatto, può ridisegnare il futuro dell'arcipelago insieme agli altri servizi che stanno per essere modulati in prospettiva pluriennale, come la depurazione e l'approvvigionamento idrico. Ma cosa contiene esattamente il bando della Regione Lazio per i collegamenti marittimi in provincia di Latina?

E' stata avviata la gara per affidare nuovamente il servizio pubblico di trasporto marittimo di passeggeri, veicoli e merci (anche pericolose) in continuità marittima con le isole di Ponza e Ventotene nei prossimi 5 anni. Un contratto da 89 milioni di euro per il servizio che oggi ( e fino al 15 gennaio 2024) svolge la Laziomar. La procedura di individuazione del prossimo affidatario scadrà il 18 ottobre: nell'offerta economica agli 89 milioni di base vanno aggiunti ulteriori 8, 9 milioni in caso di proroga che non potrà superare i sei m esi, ex lege. Poi ci sono le imposte (15 milioni circa sul totale degli anni di servizio) e 5,4 milioni di cosiddette spese accessorie e ciò fa salire il valore complessivo della gara a 114,5 milioni di euro. Nel capitolato tecnico la Regione Lazio, che ha affidato la gestione della gara alla sua centrale di acquisti e che per la stesura del bando spiega di essersi fatta supportare dalla società di consulenza TBridge di Genova, ha fissato molti requisiti per la definizione dell'offerta. E' stato sin da ora stabilito che, considerando che l'attività ( collegamento tra le isole di Ponza e Ventotene e i porti di Formia, Anzio e Terracina durante tutto l'anno) ci dovranno essere almeno 194 approdi a settimana minimi in bassa stagione. Il loro numero salirà a 229 in quella media e a 350 durante l'alta stagione, con un volume di produzione annua minima complessiva stimata in 218.551 miglia marine. Per quanto concerne la flotta (le unità navali in servizio) è richiesta la messa a disposizione in esclusiva di tre unità veloci e quattro ro-ro.