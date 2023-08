I miasmi nel quartiere Borgata Agip continuano a non dare tregua ai residenti della zona. Per questo Katiuscia Baldassarre, coordinatrice cittadina di Italia Viva e candidata con la lista Aprilia Città Civica alle ultime elezioni, incalza l'amministrazione comunale chiedendo delle soluzioni concrete per risolvere il problema. «Malgrado riunioni, tavoli di lavoro, promesse di una soluzione definitiva da parte della nuova giunta - afferma la coordinatrice di Italia Viva Aprilia - ci troviamo a fine agosto, con il problema peggiorato. Se fino a giugno i miasmi di Borgata Agip, causati da scarichi illeciti nel Carrocetello, si sentivano solo dopo le 21 e si estendevano anche nelle zone limitrofi, ad oggi le finestre si tengono chiuse tutto il giorno e negli anni passati, non è mai accaduto. Nelle ore di punta poi i cattivi odori sono qualcosa di indescrivibile, i sintomi di fastidio al naso e alla gola sono all'ordine del giorno».

Per questo Katiuscia Baldassarre non risparmia alcune critiche alla giunta, chiedendosi quali interventi intende mettere in atto l'assessorato all'Ambiente per risolvere la situazione. «Detto ciò, vorrei chiedere all'assessore all'Ambiente Vittorio Marchitti, che conosce perfettamente - continua - la situazione essendo in possesso di documentazione prodotta anche da lui in questi anni, cosa sta facendo in merito visto che nell'ultimo mese, molte segnalazioni sono state fatte, anche con l'intervento della polizia locale, ma ancora tutto tace».