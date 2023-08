Originari di Aprilia (Carola e Gabriele), e di Lanuvio, Castelli Romani (Emanuela), i tre ragazzi dell'Aprilia Sporting Village saranno in onda su Rai Uno a Reazione a Catena il 28 Agosto alle 18:45. Tutti e tre sono impiegati in segreteria presso il centro sportivo: Carola ed Emanuela si occupano insieme anche della gestione del settore del pilates reformer, disciplina della quale Emanuela è anche istruttrice; Gabriele invece è responsabile durante i mesi estivi dei campus sportivi dedicati ai più piccoli. Infatti il ragazzo ha da poco conseguito con successo la laurea in scienze motorie. Anche Carola si è laureata quest'anno in scienze dell'educazione, mentre Emanuela è laureata in filosofia. "Speriamo - affermano i responsabili dell'Aprilia Sporting Village - che la loro amicizia ed intesa, che va ben al di là del rapporto lavorativo, possa aiutarli a superare questa sfida".