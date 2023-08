Spettacolo unico sul lungomare di Sabaudia. Lo spettacolo delle Caretta caretta. Si sono infatti schiuse nella notte tra martedì e mercoledì le uova di Caretta caretta del nido di Sabaudia

«Tante tartarughe e una grande emozione per tutti quelli che ci hanno fatto compagnia durante la lunga nottata» scrivono dal Parco Nazionale del Circeo per commentare un'esperienza unica ed emozionante resa possibile grazie all'impegno delle persone che hanno monitorato il nido. I ricercatori di TartaLazio hanno seguito passo passo la schiusa del nido, sul posto anche il personale dell'Ente Parco. Sono 79 le piccole tartarughe che ieri sono uscite dalla sabbia e si aggiungono alle altre che già hanno raggiunto il mare a San Felice Circeo.



Su tutto il litorale laziale l'attività di monitoraggio è stata costante. Lunghe passeggiate alle prime luci del giorno per trovare le tracce lasciate dalle Caretta caretta, sorveglianza dei nidi h24, interventi per spostare le uova, sensibilizzazione per invitare tutti a rispettare gli animali, di questo e di molto altro si sono occupati i ricercatori di TartaLazio con la preziosa collaborazione del Parco Nazionale del Circeo per quanto riguarda le spiagge di San Felice Circeo e Sabaudia. In più occasioni sono state importanti le segnalazioni dei bagnanti che hanno permesso di trovare i nidi. In altri casi invece, le tartarughe disturbate dai tanti curiosi armati di cellulare, hanno ripreso il mare come accaduto in un'occasione, in pieno giorno a Latina.