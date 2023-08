Le comunità di Anzio, Nettuno e Aprilia piangono Vincenzo Albanesi, volto noto nel mondo dell'organizzazione dei viaggi e dello sport, scomparso questa notte a 53 anni. Un lutto che portato sconforto in tante comunità, Vincenzo Albanesi, residente a Nettuno, per decenni ha lavorato nell'agenzia Tuttotondo viaggi di Anzio ma è anche ricordato come giocatore e grande appassionato di tennis e organizzatore di eventi sportivi: per oltre 20 anni è stato il "deus ex machina" del torneo interaziendale di calcio a 5 di Aprilia, un torneo che ha visto sfidarsi centinaia di giocatori-lavoratori delle varie fabbriche.

Con la racchetta si era era invece formato da ragazzo nello storico Tc Brilli Primo di Aprilia ma negli anni più recenti - allenandosi con la Polisportiva Anzio - aveva ottenuto ottimi risultati ottimi risultati nel circuito Fit Tpra, il circuito italiano di tennis amatoriale. Nel 2018 era arrivato secondo alle Finals nazionali di categoria, disputate a Brescia, perdendo solo in finale mentre nel marzo 2022 aveva raggiunto un traguardo storico con le 100 vittorie nei tornei Tpra. I funerali avranno luogo sabato 26 agosto alle ore 13.00 nella chiesa del Sacro Cuore di Nettuno. Da parte della redazione di Latina Oggi, che per due edizioni con scarsi risultati ma con tanto entusiasmo e divertimento partecipò al torneo interaziendale organizzato da Vincenzo, le più sentite condoglianze alla famiglia.