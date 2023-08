Si fa sempre più complicato il confronto sulla futura gestione dello stadio Quinto Ricci. L'accordo tra le società richiedenti appare ancora lontano e perciò il Comune di Aprilia ha deciso di intervenire, convocando i diretti interessati intorno a un tavolo per cercare l'intesa. La scelta di scrivere alle realtà sportive per conoscere le loro necessità rispetto all'utilizzo del campo non si è rivelata una soluzione definitiva, perché sia il Centro Sportivo Primavera che l'Akkademy Aprilia Soccer School hanno chiesto tutto l'impianto. Una richiesta impossibile da esaudire per l'amministrazione comunale, che perciò ha convocato le società martedì nell'ufficio del sindaco Lanfranco Principi per cercare di risolvere questo "braccio di ferro". Una situazione ben differente rispetto all'Asd Runforever che ha chiesto l'utilizzo della pista di atletica in giorni e orari specifici, proposta che l'Ente di piazza Roma è intenzionata ad accogliere senza problemi. «Lunedì mi confronterò con l'assessore Marco Moroni e il dirigente Paolo Terribili e il giorno successivo - spiega il sindaco Lanfranco Principi - invece riceveremo le società interessate allo stadio, visto che sia il Centro Sportivo Primavera che l'Akkademy ci hanno chiesto l'intero impianto. In quella riunione cercheremo di arrivare a una quadratura, se ciò non avverrà saremo noi a decidere. Solo l'associazione Runforever ha colto lo spirito della nostra lettera, indicandoci con precisione orari e giorni di allenamento».

Le tempistiche dell'incontro lasciano dunque pensare che l'Akkademy Aprilia, che lunedì 28 agosto partirà con la scuola calcio, per i primi giorni dovrà iniziare l'attività lontano dal Quinto Ricci. Un aspetto in parte già illustrato dalla società con una nota, anche se resta una flebile speranza di trovare l'intesa prima dell'avvio della preparazione. «Avevamo programmato per il 28 agosto - scrive l'Akkademy - come inizio delle attività per l'agonistica e cercheremo di farlo, se non sarà possibile nel campo del Quinto Ricci per cause di forza maggiore troveremo altre soluzioni per salvaguardare l'attività dei ragazzi».

Il C.S. Primavera: «Siamo già autorizzati a disputare le gare interne, non ci servono altri ok»

A confermare che tra le due società di calcio al momento non corre buon sangue è la nota del Centro Sportivo Primavera, che attacca l'Akkademy per quanto affermato nei giorni scorsi. «Il Csp è già autorizzato dal Comune di Aprilia a disputare le partite casalinghe al Quinto Ricci e non abbiamo bisogno di alcuna autorizzazione di altri. E' inaccettabile - scrive il club di via delle Valli - l'arroganza di chi, con la scusa dei bambini, vuole svolgere il proprio legittimo business, di notevole rilevanza, ma ha la pretesa di farlo su una struttura pubblica. Inoltre, contrariamente a quanto dichiarato, l'Akkademy non si è mai allenata al Quinto Ricci ma sui campi di via Respighi ed è stata intimata dal Comune di lasciare libero da persone e cose l'impianto. Sorvoliamo invece sulle dichiarazioni relative al fatto che, anche senza autorizzazione, lunedì l'Akkademy si allenerà comunque al Quinto Ricci. Un atteggiamento che, al netto delle ritrattazione successive, non appare consono a chi vuole gestire un impianto così importante. Dichiararlo, anche velatamente, appare gravissimo nei confronti delle regole, dell'Ente e di tutta la città. Storicamente il Quinto Ricci è stato messo a disposizione della società più titolata, per questo abbiamo chiesto all'amministrazione comunale di poter gestire l'impianto. Il nostro interlocutore resta l'Ente e sentiamo su di noi la responsabilità di essere la più importante società calcistica della città».