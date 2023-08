L'amministratore delegato è intervenuto alla serata conclusiva di Mediterranea dedicata al turismo

Nella serata di ieri, venerdì 25 agosto, si è svolta la serata di Mediterranea La civiltà blu, la rassegna ideata da Micromegas Comunicazine, dedicata al turismo.

Nel talk di approfondimento del tema, dedicato anche agli affitti brevi, tra i tanti ospiti che si sono alternati sul palco della Corte Comunale c'era anche Marco Lombardi, amministratore delegato di Aqualatina. Il dirigente ha spiegato l'importanza della depurazione delle acque.

"La sostenibilità, sia ambientale che sociale, è parte integrante della mission aziendale di Acqualatina. Come gestore di servizio idrico - ha detto Lombardi - il nostro quotidiano si nutre di uno scambio di valore continuo e a tutto tondo, con la comunità del territorio per cui operiamo".

Poi Lombardi ha continuato: "Dalla digitalizzazione dei servizi all'utenza, al supporto infrastrutturale dello sviluppo urbanistico, dalla gestione delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile alla restituzione in natura di acque depurate. Proprio la depurazione è uno dei maggiori punti di attenzione per noi poiché, oltreché tutelare l'ambiente, è supporto anche del turismo, argomento di discussione di questa serata e carattere distintivo di gran parte del nostro territorio. Basti pensare che contribuisce, tra l'altro, al conferimento del prestigioso riconoscimento internazionale delle Bandiere Blu in molti nostri Comuni da anni, tra cui anche Sabaudia".