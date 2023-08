Un'ultima domenica di agosto al cardiopalma sulla costa di Sperlonga. Un signore di 50 anni circa è stato salvato in acqua dopo che era andato a farsi il bagno in mare nella zona più pericolosa per via delle rocce e i resti della Villa di Tiberio. Mentre era in acqua è stato colpito da una crisi epilettica. Immediato l'intervento di Giovanni Di Biase, bagnino italonigeriano di Sperlonga che, dopo averlo preso in acqua e portato sulla riva con la schiuma che gli usciva dalla bocca, ha avuto il supporto del bagnino Cristopher Caramanica dell'Hotel Kair Ed Din. Coordinati dall'assistente Aldo Conte, sono riusciti a fargli riprendere conoscenza e a far intervenire l'eliambulanza che ha atterrato sul pratone di Valle dei Corsari e preso a bordo il paziente ancora in preda agli attacchi epilettici. L'uomo è stato trasportato in una struttura ospedaliera consona per questo tipo di terapia. Censurabile ancora una volta il fenomeno del morboso assembramento di bagnanti attorno all'assistito.