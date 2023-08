È con grande entusiasmo che annunciamo l'apertura della famosissima catena di librerie scolastiche Bancolibri a Latina. Situato in prossimità dello stadio, in Piazzale Natale Prampolini 18, questo nuovo punto vendita rappresenta un'innovazione senza precedenti per l'intera provincia di Latina e Frosinone.

Bancolibri, conosciuto come il supermercato dei libri scolastici usati e nuovi, offre ai cittadini una soluzione vantaggiosa per vendere i propri libri scolastici delle medie e delle superiori, ricevendo immediatamente fino al 35% del valore in contanti.

Ma non è tutto! Con Bancolibri, avrai anche la possibilità di comprare libri scolastici usati direttamente in negozio, ed anche di prenotarli da un altro punto vendita della catena che te lo farà arrivare nel negozio di Latina senza costi ulteriori e senza nemmeno obbligo di acquisto.

Inoltre, se preferisci la comodità dello shopping online, puoi acquistare i libri scolastici di cui hai bisogno direttamente dal sito bancolibri.it e riceverli comodamente a casa tua tramite corriere in 24-48 ore, pagando con carta di credito o in contanti alla consegna.

Ti basterà cercare nella home page del sito bancolibri.it il codice ISBN dei libri scolastici nella lista della tua classe e aggiungerli al carrello. Una volta creato il tuo carrello potrai finalizzare l'acquisto ed aspettare il pacco comodamente a casa!

Perché Bancolibri a Latina è una scelta eccellente

L'apertura di Bancolibri a Latina rappresenta un vantaggio notevole anche per chi acquista sul sito bancolibri.it, garantendo ancora più velocità nella evasione degli ordini. Con l'acquisto sul sito, hai diritto a spedizioni in 24/48 ore, reso gratuito in negozio, assistenza personalizzata, e punti da utilizzare nel materiale scolastico.

Del resto sono già decine di migliaia di famiglie che usufruiscono del servizio di compravendita libri scolastici e universitari.

Bancolibri Latina si integra con le già avviate Bancolibri Ostia, Bancolibri Pomezia, Bancolibri Cinecittà, Bancolibri Centocelle, Bancolibri Livorno, e sono già avviate le pratiche per l'apertura di Bancolibri Frosinone, Bancolibri Viterbo, e Bancolibri Rieti per poter servire in 24 ore tutto il Lazio e garantire assistenza in loco.

È inutile tenere libri scolastici usati a casa in attesa di cambio edizione, ma basterà portarli da Bancolibri per avere pagamento immediato in contanti con la valutazione data da un software gestionale Libreriaincloud che incrocierà sia l'anno di edizione e la commerciabilità in tutta Italia per dare un giusto valore.

Puoi anche solo vendere e prendere i soldi, oppure decidere di acquistare usato per raggiungere un super risparmio.

Bancolibri è distributore del brand Banco, un lifestyle brand raggiungibile sul sito wearebanco.com che da quest'anno ha lanciato la sua collezione di zaini, quaderni e astucci dedicati al mondo della scuola e non solo al viaggio e al lavoro.

Questo nuovo servizio rappresenta un grande passo avanti per quest'area della regione Lazio, promettendo di servire tutta la provincia di Latina e Frosinone con libri scolastici usati e nuovi. Le famiglie del territorio possono ora risparmiare fino al 60% sui loro acquisti di libri scolastici, grazie a Bancolibri.

È attiva la ricerca di collaboratori appassionati per l'attività di vendita al pubblico. Se sei interessato a diventare parte della squadra, invia il tuo curriculum a job@bancolibri.it. Questa è la tua opportunità di lavorare in un ambiente stimolante e innovativo che mette al centro l'educazione e la sostenibilità.

Ti aspettiamo in Piazzale Natale Prampolini 18, vicino allo stadio.

Bancolibri Latina è più di una libreria; è una community dove il settore dei libri scolastici incontra l'innovazione e il risparmio.