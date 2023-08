Trionfo di un allevatore di cani itrano a Ginevra dove si è tenuta l'Expo Mondiale cinofila, che ogni anno si svolge in una nazione diversa del globo. Ad affermarsi è stato il prof. Vincenzo Soprano, conosciuto e molto apprezzato in tutta la provincia pontina e anche fuori dei confini regionali. L'ultima edizione, che si era tenuta a Madrid, aveva visto i segugi dell'allevatore cinofilo itrano Vincenzo Soprano, con Rosa Di Campello (Campello è una nota meta turistica montana dove giungono escursionisti con tenda, cicloamatori, appassionati della montagna, persone che cercano siti con perfetta salubrità dell'aria e dove pascolano capi di bestiame e dove si degustano squisiti piatti realizzati con ricette antiche, n.d.r.), conquistare il titolo mondiale e il titolo di campione di Spagna, il primo nella classe femmina razza Segugio Maremmano a pelo raso specializzato nella caccia al cinghiale, e il secondo, cioè titolo di campione di Spagna, con Tosca Di Campello, segugio Italiano a pelo raso specializzato nella caccia alla lepre.

A Ginevra, Ziotto Di Campello e Sara Di Campello segugi maremmani a pelo raso hanno ottenuto il titolo di campione svizzero e campione mondiale sia maschile che femminile. Una singolare curiosità è riferita al nome dell'allevamento: nella richiesta di affisso che si invia alla Federazione Cinofila Internazionale con sede in Bruxelles, il Soprano aveva indicato come affisso sa iscrivere il nome "Fra' Diavolo" ma, essendo, lo stesso nome già in uso presso un allevamento in Spagna, da parte di un cittadino spagnolo che aveva visto il film di Stanlio e Ollio su Fra' Diavolo, al Soprano era stato assegnato nel 1994 il secondo nome scelto, "Di Campello", appunto, nota località itrana dei Monti Aurunci.