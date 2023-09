E' tornato a Itri, dove vive con la moglie e due figli e dove centinaia di amici, conoscenti ed estimatori sono corsi a complimentarsi con lui. Stiamo parlando di Antonio Guglietta, nativo di Sperlonga, osteopata e fisioterapista, da anni operatore di conclamata valenza nella preparazione fisica e atletica degli atleti delle più svariate discipline sportive. E le felicitazioni di questi giorni si riferiscono al risultato di grande prestigio conseguito ai campionati mondiali di atletica leggera, appena conclusisi a Budapest, dove l'atleta da lui seguito come osteopata e fisioterapista, il filippino Ernest John Obiena, detentore del record asiatico nel salto con l'asta, ha conquistato la prestigiosa medaglia d'argento nella gara del salto con l'asta. L'atleta filippino, ormai adottato dalla città di Formia, dove si allena e dove Guglietta ne cura la forma fisica, è cresciuto sotto la guida di uno dei più grandi tecnici che la categoria ha conosciuto e che risponde al nome di Vitaly Petrov. Dopo il bronzo nella scorsa edizione di Eugene, nel 2021, Obiena è andato a prendersi l'argento alle spalle del campione del mondo Duplantis. Lo staff di Obiena non parla solo di Itri ma del sud pontino. Nel suo team il massaggiatore figlio d'arte Francesco Viscusi. Il papà Damiano è stato lo storico massaggiatore di tanti campioni passati presso il centro di preparazione olimpica di Formia con cui Obiena ha mosso i primi passi al suo arrivo in Italia. Con Viscusi è curato dall'osteopata Antonio Guglietta, ormai veterano di tali competizioni. Guglietta vanta un curriculum di ben 17 anni al fianco degli atleti olimpici italiani e non solo di vari sport e ben 3 edizioni olimpiche e numerose edizioni mondiali ed europee. Obiena proseguirà la chiusura della stagione agonistica 2023 con la finale di Diamond League proprio a Eugene in Oregon (USA) e poi in Cina per i Giochi Asiatici. Due tappe fondamentali che lo proiettano al secondo posto del ranking mondiale di specialità per l'inizio della prossima stagione agonistica che si concluderà con le Olimpiadi di Parigi 2024 a cui è già qualificato.