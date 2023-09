Pini a rischio a Campoverde, il Comitato scrive al Comune di Aprilia e alla Provincia di Roma per chiedere aiuto. «Le alberature, di specie pinus pinaster, presenti ai margini della strada provinciale SP 87, nel tratto che intercorre tra Via Carano e Via Mediana, in località Campoverde nel Comune di Aprilia, presentano delle alterazioni date dall'infestazione da cocciniglia, un insetto parassita che a lungo andare provoca la morte e di conseguenza la certa caduta delle alberature.

Inoltre le suddette alberature tramite le radici hanno distrutto il manto stradale a tal punto di far restringere la carreggiata fino al non riuscire a far transitare in sicurezza due auto vetture si chiede l'immediato intervento da parte delle autorità competenti in quanto non vengono più assicurati agli automobilisti e gli avventori le condizioni di sicurezza poiché nel giro di poco tempo gli incidenti sono aumentati in maniera esponenziale taluni anche mortali».