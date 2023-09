Il Comune di Anzio promuove le tradizioni e le peculiarità storiche e culturali della città e, nell'ottica di rendere fruibile ad un maggior numero di persone il patrimonio culturale del territorio, si impegna a mettere in campo ogni utile azione per promuovere, tutelare e valorizzare il patrimonio storico, monumentale e archeologico della città. Nel luglio dello scorso anno è stato effettuato un sopralluogo coordinato dal Dipartimento di Scienze dell'Antichità – Sapienza Università di Roma presso le strutture sepolte accessibili da un pozzo localizzato nel piazzale retrostante Villa Adele. Il Professor Alessandro Jaia, del Dipartimento di Scienze dell'Antichità – Sapienza di Roma e Direttore Scientifico del Museo Civico Archeologico di Anzio ha predisposto un progetto di indagine e valorizzazione di dette sostruzioni, presentato in data 21 marzo 2023. La Commissione straordinaria di Anzio in questi giorni ha firmato l'approvazione del progetto di indagine e valorizzazione delle costruzioni romane di Villa Adele, impegnando la somma complessiva di euro 56mila euro e ha dato incarico all'Architetto Serena Calore, per la redazione del piano di coordinamento e sicurezza per i suddetti scavi.