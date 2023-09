Nella mattinata odierna, il Colonnello Lorenzo D'Aloia, nel corso di una breve e toccante cerimonia, ha insignito dei nuovi gradi, alcuni degli Ufficiali posti alle sue dirette dipendenze. Nel formulare i suoi migliori auspici per il futuro dei neo promossi, ha sottolineato l'importanza del senso di responsabilità con cui è necessario affrontare ogni nuovo inizio.

Parimenti, l'avanzamento al grado superiore, richiede nuove sfide che, ognuno, compreso nel proprio ruolo di militare, deve affrontare con rinnovato impegno ed entusiasmo.

Gli Ufficiali promossi al grado superiore:

- Il Ten. Col. Antonio De Lise 43 enne originario della Campania, dopo aver frequentato i corsi regolari dell'Accademia militare di Modena e della Scuola Ufficiali dei Carabinieri di Roma, conseguendo le Lauree di Giurisprudenza e Scienze della sicurezza interna ed internazionali, ha negli anni nell'ordine retto il Comando del Nucleo Operativo e Radiomobile presso la Compagnia Carabinieri di Moncalieri (TO), i Comandi della Compagnia Carabinieri di Riccione (RN) e Giugliano in Campania(NA), la Sezione Antidroga del Nucleo Investigativo di Roma ed infine il Comando del Nucleo Investigativo di Latina;

- Capitano Carlo Maiello 58 enne di Napoli, proveniente dal ruolo speciale, Laureato in Giurisprudenza e Scienze dell'Amministrazione, Comandante del Nucleo Informativo di Latina;

- Cap. Alberto Guidobaldi, 58 enne Romano, proveniente dal ruolo speciale, Laureato in Scienze dell'Amministrazione, Comandante Sezione Radiomobile, Nucleo Operativo Radiomobile e Comandante in S.V.

del N.O.R. del Reparto Territoriale di Aprilia (LT);

- Ten. Massimo Ienco, 53 enne di Crotone, proveniente dal ruolo speciale, Laureato in Scienze Criminologiche ed Economia e Commercio, Comandante della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Latina;

- Cap. Agostino Pellegrino, 56 enne di Napoli, proveniente dal ruolo speciale, Laureato in Scienze Politiche, Comandante della Sezione Radiomobile del N.O.R della Compagnia di Formia (LT).