La Run For Sla fa tappa a Gaeta. La "staffetta della solidarietà", partita da Agrigento per arrivare a Venezia, ha l'obiettivo principale di far conoscere, informare e sensibilizzare le persone sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), malattia neurodegenerativa ad oggi senza cura e che purtroppo conta in Italia circa mille nuovi malati ogni anno. L'iniziativa coinvolge 340 atleti partecipanti per un itinerario di più di 1800 km, 10 regioni italiane attraversate, 23 associazioni coinvolte e oltre 30 patrocini a sostegno dell'iniziativa.

L'obiettivo è di unire l'Italia intera all'insegna della ricerca, dello sport e della solidarietà. Attraverso un percorso suggestivo, caratterizzato da momenti di socializzazione e divertimento nelle più belle strade e tra i paesaggi italiani ricchi di storia, sapori, ricordi ed emozioni, si celebra il dono più straordinario e unico, la vita. E lo si fa correndo per la ricerca.

I runner hanno raggiunto ieri mattina la Villa Comunale di via Marina di Serapo, accolti dal Vicesindaco Teodolinda Morini e dal Delegato allo sport Francesco Di Fonzo, per poi proseguire in direzione Terracina, prima di raggiungere San Felice Circeo, destinazione finale dell'8ª tappa partita da Mondragone, per un totale di 114 chilometri.

Le donazioni raccolte grazie alla manifestazione saranno devolute al Centro Ricerche IRCCS dell'Ospedale San Raffaele di Milano, punto di riferimento mondiale nello studio della SLA.

Le tappe della corsa saranno trasmesse in streaming sulla piattaforma Sportal.it e saranno raccontate attraverso i canali social dell'evento con l'hashtag #runforsla. Tutte le informazioni sul percorso, le tappe e le iniziative collaterali sono consultabili sul sito runforsla.it.

La ricerca aiuta a costruire il futuro e nutre la speranza di cure migliori. Per contribuire, digita: www.gofundme.com cerca RunForSla, e donare quello che vuoi, a partire da 5,00€.

Puoi sostenerci anche tramite un semplice bonifico bancario. IBAN: IT98 X087 3554 7200 7000 0700 49 – causale "RUN FOR SLA".

La manifestazione sportiva benefica "Run For Sla" è organizzata dall'agenzia "Roma Creattiva" di Lonato del Garda con "Run For Sla Ssd arl", e vanta la preziosa collaborazione di: Assoturismo, Confesercenti, Coldiretti, Coni, Comitato Italiano Paralimpico, Aeronautica Militare, Esercito Italiano, Parco della Valle dei Templi di Agrigento, CSV Cosenza ETS, Bologna Marathon, Verona Marathon, UNPLI Cosenza. Si ringraziano lo sponsor principale Grana Padano, il media partner Sportal.it nonché il partner tecnico Macron. Oltre cinquanta enti patrocinanti, tra regioni, province e comuni, tra cui il Comune di Gaeta, attraversati da questa Staffetta Solidale, che hanno manifestato la loro vicinanza allo scopo dell'evento.

