«Quando Vincenzo Capodanno Senior – puntualizza il Vicesindaco Morini –, nato a Gaeta il 5 agosto 1881, lasciò l'Italia nel 1901, difficilmente avrebbe potuto immaginare che 89 anni dopo la sua partenza, la sua città natale avrebbe intitolato una piazza, unica in tutto il territorio italiano, e due anni dopo (il 4 luglio 1992) un memoriale a suo figlio». Elogiando l'altruismo e il coraggio di Padre Capodanno, il comandante Kiser ha sottolineato che «durante la più grande esercitazione marittima annuale BALTOPS 23 – condotta recentemente con alleati e partner della NATO nel Mar Baltico – abbiamo ospitato cappellani della Marina provenienti da diverse nazioni, tra cui Belgio, Finlandia, Svezia e, naturalmente, Italia».

Oltre al Quintetto bandistico musicale della VI Flotta, che ha accompagnato i passaggi salienti della commemorazione con musiche appropriate, e alle preghiere di invocazione e benedizione recitate dal Capitano di Corvetta cappellano della Mount Whitney Dru Nelson, la cerimonia – condotta nelle due lingue dal Capo di Gabinetto del Sindaco, Roberto Mari – ha fatto registrare anche la presenza di rappresentanti dell'Associazione «Vincent Capodanno» e delle associazioni combattentistiche e d'Arma, come l'Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al valor militare-sezione di Formia-Gaeta.

