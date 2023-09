"Apprendo ora che Fabrizio Marras ci ha lasciato. E' una notizia terribile. Un grande amico personale e dell'Anpi. Con la sua associazione Reti di Giustizia - ricorda il presidente dell'Anpi di Aprilia, Filippo Fasano - abbiamo avuto momenti di grande impegno civile e di lotta contro le mafie e la giustizia. Perdiamo un uomo che ha fatto solo del bene alla nostra comunità, con coerenza e rischiando personalmente. Un vero compagno di viaggio per una società più giusta e pulita. Un forte abbraccio da parte dell'Anpi alla famiglia e agli amici di Reti di Giustizia". I funerali dell'uomo avranno luogo domani (venerdì 8 settembre) alle ore 16.00 presso la Chiesa San Michele Arcangelo e Santa Maria Goretti in piazza Roma.

Un grave lutto sconvolge il mondo dell'associazionismo di Aprilia e della provincia di Latina. Questa mattina è morto Fabrizio Marras, presidente di Reti di Giustizia-Il sociale contro le mafie, l'associazione che da anni portava avanti sul territorio le battaglie in difesa delle legalità e della giustizia, con un'opera di sensibilizzazione tesa soprattutto ad educare le nuove generazioni sui pericoli rappresentati della criminalità organizzata. Un impegno testimoniato dalle tantissime iniziative portate avanti dall'associazione ad Aprilia, ad Anzio, Nettuno e Latina, soprattutto nelle scuole. Marras dal febbraio 2020 all'ottobre 2022 era stato anche presidente dell'osservatorio per la legalità e la sicurezza del Comune di Aprilia. Da parte della redazione di Latina Oggi le più sincere condoglianze ai familiari.

