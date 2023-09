Marzo 2026 per la fine dei lavori di riqualificazione del complesso Le Vele e fine 2024 per quelli del quartiere Nicolosi. Si delineano con certezza i tempi dei due maxi interventi di riqualificazione urbana di zone degradate di Ater e Comune di Latina con i progetti finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile nell'ambito del programma per la qualità dell'abitare (Pinqua). Ieri il tema è stato oggetto della commissione urbanistica presieduta da Roberto Belvisi nella quale sono stati illustrati step e scadenze dei due iter con i due appalti già affidati. Uno dei due progetti è quello denominato "A gonfie vele, in direzione ostinata e contraria" finanziato con 15 milioni di euro, per completare l'ex Icos e riqualificare le Vele, i lotti 46 e 47 dell'edizilia residenziale pubblica situati sulla Statale Pontina, attraverso un piano unitario di riqualificazione dell'intera area. L'altro "Pinqua" è stato denominato "Rione Nicolosi e Frezzotti - villaggi urbani intelligenti, inclusivi e sostenibili" e consiste appunto nella riqualificazione dei quartieri di fondazione attraverso una spesa di 12.300.000 euro riconosciuta dal Ministero all'amministrazione comunale.

Per un totale di 27.300.000 euro riconosciuti al capoluogo. Il dirigente Stefano Gargano e il rup Eleonora Daga hanno spiegato come l'Ater sia il soggetto attuatore e il Comune stia sovrintendendo al rispetto del programma approvato. L'appalto unico e integrato per le Vele è stato aggiudicato ai primi di agosto a un consorziata che ha scelto il progettista che aveva provveduto al preliminare per rispettare il principio della continuità tecnica. I dirigenti comunali hanno spiegato che il progetto esecutivo andrà approvato entro i primi tre mesi del 2024 ed entro maggio giugno dello stesso anno dovranno partire i lavori, il cui termine è previsto per fine 2025 e inizio 2026 comprendendo anche i tempi della rendicontazione. La Daga ha chiarito anche che è in corso una interlocuzione con una società che consentirà di bypassare la Pontina con una passerella ciclopedonale che interseca la loro proprietà. «Per evitare di andare in contenzioso abbiamo concordato di sviluppare il progetto insieme, siamo in linea con i tempi e non ci sono criticità». Il progetto ridisegna nuovi modelli dell'abitare e al contempo costruisce connessioni con altre zone della città, attraverso spazi verdi e di socializzazione, servizi, centri sociali, luoghi di cultura, presidi di sicurezza. Tra la ricostruzione dell'ex Icos e gli interventi sui lotti interessati, l'operazione di rigenerazione riguarderà 13mila mq di superficie.



Nicolosi, un quartiere da rinnovare

Già aggiudicato anche l'appalto per la riqualificazione del quartiere Nicolosi nel centro della città, diviso in 4 lotti, e basato, come spiegato dai tecnici, su requisiti come sicurezza, riqualificazione urbana e recupero sociale. Ci sarà anche un intervento di messa a disposizione e riqualificazione degli alloggi esistenti, 70 già individuati dall'Ater per opere di riqualificazione energetica, ed è previsto un restyling degli spazi esterni nel quadrante tra via Gorizia e via Grassi, che consisterà nella creazione di due viali, nel rifacimento della pavimentazione, in spazi di sosta e di arredo e nella creazione di una biblioteca, di spazi gioco, sport e tempo libero. Nel progetto anche la riqualificazione della palestra annessa alla scuola Giovanni Cena e degli spazi adiacenti lasciati in stato di abbandono dalle società che li hanno utilizzati. Sarà riqualificato anche il mercatino rionale con otto box nuovi al posto dei cinque attuali in un'area che sarà costamentente videosorvegliata. Qui i tempi sono più stretti: lavori entro fine 2023 e consegna a fine 2024, appena un anno per veder rinascere il quartiere.