Questa prova avviene periodicamente ogni tre mesi e rientra nel programma per le attività di verifica delle apparecchiature di emergenza della centrale nucleare laziale.

Sarà effettuata sabato 9 settembre, nella centrale nucleare di Latina la prova dei sistemi di allarme dell'impianto. Tale attività prevede l'attivazione durante la giornata di un segnale acustico intermittente delle sirene del sito per alcune decine di secondi.

