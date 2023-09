Un'abitazione viene distrutta da un incendio lasciando senza casa una famiglia di quattro persone. Una situazione resa ancor più problematica dalle precarie condizioni economiche del nucleo familiare che al momento non può contare su un sussidio diretto, nonché dalle difficoltà di ottenere in tempi brevi un contributo dai Servizi Sociali del Comune di Aprilia.

Per questo motivo la Rete Emergenza Povertà si è attivata per aiutare una donna e i tre figli che vivono con lei, due dei quali con disabilità, attivando una colletta per sostenerli in questo momento molto complicato. Nel rogo infatti hanno perso tutto. «La settimana scorsa una famiglia composta da una vedova con tre figli minori dei quali due con disabilità, è stata colpita da un incendio della casa dove viveva. L'incendio ha distrutto tutto. Questa famiglia, già in precarie condizioni economiche, adesso non ha proprio nulla. Purtroppo - spiega Salvatore Saraniti - per un aiuto anche economico da parte della amministrazione comunale la prassi è lunga e nemmeno sicura. Perciò faccio un appello per una colletta in denaro da inviare direttamente nella sua post pay».

L'incendio si è verificato a fine agosto in zona Genio Civile (in una delle traverse tra la strada principale e la Pontina) e ha distrutto l'abitazione dove vivevano i quattro, un appartamento dichiarato inagibile dai vigili del fuoco mentre le forze dell'ordine stanno indagando per capire l'origine del rogo. La famiglia - seguita da tempo dai Servizi Sociali del Comune di Aprilia - è rimasta dunque senza una casa e al momento anche senza sussidi diretti. Una situazione di estrema difficoltà, per questo la rete di solidarietà si è attivata per forinre un supporto concreto. Salvatore Saraniti, che oltre che referente della Rete Emergenza Povertà è il presidente del Centro San Benedetto, sottolinea come i volontari siano intervenuti subito donando abiti e materiale scolastico e poi lanciando questa colletta che andrà direttamente alla mamma e ai suoi figli. «Con il Centro San Benedetto e la Rete Emergenza Povertà - continua Saraniti - abbiamo già fornito al nucleo familiare abiti e materiale scolastico come quaderni e penne ma non abbiamo tutto, per esempio abbiamo bisogno degli zaini e perciò lanciamo un appello. Nel frattempo la donna, che è in carico ai Servizi Sociali, presenterà un'istanza per la casa popolare ma i tempi non sono immediati, così come non sarà breve ottenere dal Comune di Aprilia un contributo economico per l'affitto di una casa. Al momento hanno trovato ospitalità dalla figlia più grande che non viveva con loro, ma è chiaro che questa non può essere una soluzione, perciò abbiamo deciso di avviare una raccolta fondi per sostenerli in questo momento».

Le persone interessate potranno inviare una donazione sulla post pay all'Iban IT19J3608105138282756382762 per partecipare così alla colletta ed aiutare la famiglia in difficoltà.