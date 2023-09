"Un'altra schiusa a sorpresa stanotte sul litorale di Sabaudia. Avvisati dal custode dello stabilimento La Capanna, sulle dune del Parco Nazionale del Circeo, i ricercatori di #TartaLazio hanno osservato numerose tracce del percorso di tartarughini, oltre a recuperarne uno. Anche se il nido non é stato individuato, si tratta certamente di una deposizione, in una zona dove già era stato deposto un nido nel 2021.

Il piccolo, in ottima forma é stato liberato in mare... E siamo al 16 nido nel Lazio in questa stagione".

E' questo il commento sulla pagina ufficiale di ParchiLazio dopo la nuova scoperta sul lungomare di Sabaudia. Un record in positivo che ricorda quanto sia importante la tutela dell'area protetta anche se nel corso dell'estate non sono mancate le feste in spiaggia non autorizzate nonostante quanto previsto dal Parco Nazionale del Circeo.