Una ordinanza annunciata. In paese da tempo si chiedeva all'amministrazione guidata dal sindaco De Lillis cosa avrebbe fatto in vista della riapertura delle scuole per l'immobile a rischio crollo in via Veneto, proprio davanti all'entrata delle scuole medie. L'immobile che si trova in stato di abbandono da tempo, prima dell'estate ha registrato il crollo di parte del tetto. Un danno strutturale che mette a rischio la tenuta di tutto l'immobile che si trova tra via Vittorio Veneto, via de Rossi e via Cavour in cui oltre al crollo del solaio, si registrano «evidenti lesioni sulle pareti perimetrali».

Non solo. L'ordinanza urgente firmata da De Lillis, tiene conto anche del fatto che «al momento non risultano interventi di manutenzione e messa in sicurezza dell'immobile». Non solo. Da maggio a giugno, in Comune sono state avviate le pratiche per dichiarare la situazione di somma urgenza per la tutela della pubblica e privata incolumità e oggi, il sindaco deve anche tenere conto del fatto «che con il perdurare nel tempo - dello stato di pericolo - le condizioni pregiudizievoli potrebbero aggravarsi anche a causa delle avverse condizioni climatiche».



In attesa della messa in sicurezza totale, di una ristrutturazione che, peraltro, il Comune si appresta a dover intraprendere a proprie spese, («in tempi brevi verrà sottoposta all'Organo Comunale competente la progettazione esecutiva di messa in sicurezza dell'immobile») bisogna fare i conti con l'avvio dell'anno scolastico. Gli alunni delle medie non possono correre rischi passando sotto quell'immobile. E quindi, visto che «a breve - il 13 settembre - la scuola media A. Massari dovrà essere riaperta per l'anno scolastico 2023–2024 e che per una maggiore sicurezza è opportuno trasferire le aule didattiche nella scuola Elementare Capoluogo di Cori dal 13 settembre al 30 ottobre, salvo proroga, e comunque fino al termine di lavori», il sindaco ha firmato l'ordinanza pubblicata ieri sull'albo pretorio del Comune.