I controlli della Polizia Locale rilevano l'assenza di revisione a due mezzi in dotazione della Spl di Sezze, scatta la sanzione amministrativa.

Due mezzi che quotidianamente vengono utilizzati per effettuare il servizio di raccolta differenziata. E' successo ieri mattina quando gli agenti della Polizia Locale di Sezze nel corso di un controllo di routine si sono imbattuti nella assurda vicenda.

La revisione avrebbe dovuto essere fatta due mesi fa non risulta agli atti amministrativi a seguito del controllo effettuato dal sistema Targa System.

C'è da sottolineare come la stessa Spl spa, società a totale capitale pubblico del Comune di Sezze, attualmente è dotata anche di un sistema di controllo che dovrebbe essere gestito dal Fleet Manager nominato dall'attuale amministratore unico, l'ingegner Antonio Ottaviani. Al momento la sanzione amministrativa che è stata comminata all'SPL spa è pari a 170 euro.