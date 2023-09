Troppe strade al buio da diverso tempo in città, è questo il problema sollevato dal consigliere comunale Fabrizio Fiorentini (Uniti per Aprilia) che a seguito delle segnalazioni ricevute negli ultmi tempi chiede all'amministrazione comunale a intervenire prontamente. "Da diverso tempo ricevo segnalazioni di cittadini e commercianti che segnalano problematiche legate all'illuminazione pubblica, in particolare in alcuni quadranti del centro della città. Da tempo strade come via Leonardo Da Vinci, via Botticelli, l'area intorno al parco Friuli, solo per fare alcuni esempi, sono costantemente o temporaneamente al buio. Questo aumenta il senso di insicurezza delle persone e non rappresenta un buon biglietto da visita per la città. Perciò chiederò l'intervento dell'assessore delegato per risolvere la situazione".

Il consigliere della lista civica Uniti per Aprilia annuncia inoltre la volontà di presentare un'interrogazione per chiedere all'amministrazione comunale come intende risolvere la questione. "Un buon livello di illuminazione della città è elemento fondamentale per la qualità della vita dei cittadini, per invogliare gli stessi a vivere il proprio territorio, a fare una passeggiata o frequentare un'attività commerciale anche la sera. Inoltre dobbiamo cominciare a pensare un nuovo modo di concepire un tema fondamentale per la vita dei cittadini, la sicurezza. Non soltanto relegandola al lavoro enorme delle forze dell'ordine, ma anche creando le condizioni affinché i cittadini possano vivere in sicurezza. Nelle prossime ore presenterò un'interrogazione all'assessore competente sulla questione, chiedendogli già da ora in modo costruttivo di e propositivo di intervenire".