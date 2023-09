Si è tenuta nei giorni scorsi la cerimonia di avvicendamento tra il Colonnello Marco Zeni e il parigrado Daniele Petri, subentrato nella carica di Comandante del 17° reggimento controaerei "Sforzesca". La cerimonia svoltasi alla presenza di numerose autorità locali presso la caserma "Santa Barbara" di Sabaudia, sede dell'unità e casa madre della specialità dell'Esercito Italiano, è stata presieduta dal Comandante dell'Artiglieria Controaerei Generale di Brigata Giuseppe Amodio.

Il Colonnello Zeni ha sottolineato che i due anni trascorsi al comando dell'Unità dell'Esercito sono stati caratterizzati dalle attività addestrative ed operative e dal cambiamento della fisionomia dello "Sforzesca", avvenuto grazie all'acquisizione dei sistemi d'arma per la difesa delle medie quote e l'intervento contro mini e micro aeromobili a pilotaggio remoto, che hanno permesso di moltiplicare la capacità d'impiego del reggimento.

Il Generale Amodio, durante il suo intervento, ha inoltre ricordato che il 17° reggimento artiglieria controaerei è costantemente impegnato con i propri uomini e donne in operazioni in Patria e fuori dai confini nazionali in contesti multinazionali.

Il Colonnello Daniele Pietri proviene dallo Stato Maggiore dell'Esercito.