Una domenica triste e di lutto per la comunità di Cisterna, che si è risvegliata apprendendo la triste notizia della scomparsa dello storico fornaio Nicola Papa, amato e conosciuto da tutti come "Quanta ne voi". Nicola, che ha venduto pizzette e pane a tre generazioni di cisternesi, è stato un punto di riferimento per la comunità locale, accogliendo tutti nel suo forno con la consueta frase in dialetto che poi è diventata anche il suo soprannome.

Nicola si è spento all'età di 66 anni (a dicembre ne avrebbe compiuti 67), dopo una lunga battaglia contro la malattia. La triste notizia ha suscitato un'ondata di messaggi di cordoglio e affetto rivolti alla sua moglie, ai due figli e ai nipoti. La sua scomparsa rappresenta una perdita non solo per la sua famiglia, ma per l'intera comunità di Cisterna. Nel comune pontino, Nicola era una vera e propria istituzione, un simbolo della recente storia della città. Il suo forno a Cisterna vecchia era un luogo di incontro e di condivisione, dove le persone si riunivano per gustare le sue pizzette e per scambiare chiacchiere soprattutto con lui, sempre pronto a raccontare aneddoti. Questo pomeriggio alle ore 16, presso la chiesa di San Francesco, si terranno i funerali di Nicola Papa. Sarà un momento di commozione e di ricordo, in cui la comunità si riunirà per rendere omaggio a questo uomo straordinario che ha lasciato un segno indelebile nella vita di tante persone.