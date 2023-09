I volontari ripuliscono la spiaggia del Poligono militare di Nettuno. Nella giornata di sabato oltre 50 persone si sono radunate per la giornata ecologica organizzata dalla guardie zoofile ecologiche dell'associazione di protezione civile Armellino 92. L'azione di pulizia è stata portata a termine in collaborazione con l'associazione A.D. Misericordie e Comitato Aiuti Umanitari.

Il gruppo di volontari capitanato dall'associazione Armellino 92 si è ritrovato alle 7.30 in spiaggia e per tutta la mattinata ha portato avanti l'iniziativa di pulizia, un'azione pensata per tutelare a mantenere il decoro sulla spiaggia del litorale.

Anche il Comune di Nettuno ha fatto la sua parte, occupandosi dello smaltimento dei rifiuti recuperati nel corso della giornata di ecologica.