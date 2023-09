In provincia di Latina le scommesse sportive hanno un peso specifico, di 30 milioni e 846mila euro per la precisione. Una somma importante, che riguarda soltanto il totale delle giocate registrate nei primi sette mesi del 2023.

Gli stessi dati riportano anche vittorie importanti, seppur inferiori al totale dell'importo giocato, ma si parla comunque di 24.494.062 euro intascati nella sola provincia di Latina, per un volume di spesa di 6.352.520, risultato della differenza tra giocate e vincite. Il tutto avviene in un totale di 115 punti con diritto di vendita distribuiti sul territorio.

Questi i dati contenuti nel dossier elaborato da Agipronews sui dati contenuti nel report diffuso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.



Le altre province del Lazio non sono da meno: a Frosinone sono stati giocati 20.529.084 euro, per 15.987.228 euro di vincite e 4.542.576 euro di volume di spesa; a Roma il totale delle giocate ammonta a 246.424.295 euro, le vincite a 203.294.092, con una differenza di 42.130.202 euro. Ci sono poi Rieti, con 4.142.244 euro giocati e 3.249.598 euro vinti (892.554 euro di differenza) e Viterbo con 4.298.021 euro giocati, 3.226.831 euro vinti e una differenza di 981.189 euro.

Guardando all'intera Nazione, la provincia ad aver giocato di più è Napoli, con 451 milioni giocati, 358 milioni vinti e una differenza tra giocate e vincite di 93 milioni.

In totale, la spesa degli italiani in scommesse sportive (quindi la differenza tra giocate e vincite) è stata di 850 milioni di euro, con vincite che hanno superato i 2,2 miliardi di euro. Continuano a prendere piede le scommesse virtuali in agenzia, dove gli scommettitori hanno speso 232,2 milioni di euro, per vincite di 1,4 miliardi di euro.