Hanno preso il via questa mattina i lavori nell'area mercatale di via Mola di Santa Maria possibili grazie ad un finanziamento regionale di 200mila euro che il Comune di Fondi si è aggiudicato grazie ad un progetto presentato in collaborazione con l'Associazione Nazionale Ambulanti-Ugl.

Illuminazione a led interna e nelle strade limitrofe, un nuovo ingresso, postazioni per defibrillatori, aree comuni nel cuore della zona recintata, elementi di arredo urbano e verde pubblico sono soltanto alcune delle migliorie che renderanno il mercato più fruibile e appetibile per commercianti e acquirenti.

I lavori si svolgeranno infrasettimanalmente e non causeranno interruzioni dell'attività lavorativa degli operatori mercatali. Le zone interessate dal cantiere saranno volta per volta transennate ed eventuali spostamenti saranno preventivamente concordati con i titolari di posteggio.

«Si tratta di lavori importanti che daranno nuovo slancio ad un appuntamento commerciale già tra i più importanti della provincia – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l'assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato – allo stesso tempo, di concerto anche con i sindacati, stiamo cercando di arrecare il minimo disagio tanto ai lavoratori che attendono con trepidazione il mercato della domenica quanto agli acquirenti che spesso arrivano da lontano per fare compere a Fondi. È il secondo finanziamento che il Comune di Fondi riesce ad aggiudicarsi nell'arco di un anno grazie alla proficua collaborazione tra i settori Lavori Pubblici e Attività Produttive e al supporto dell'Ana con importanti benefici per gli ambulanti ma anche per la città».

«Anche questo progetto – conclude l'assessore ai Lavori Pubblici Antonio Ciccarelli – si propone da una parte di accrescere l'attrattività del mercato, dall'altra di fornire servizi importanti agli operatori del settore come l'illuminazione pubblica, che consentirà di lavorare anche il pomeriggio e che servirà anche le strade limitrofe al piazzale. Ma non solo, migliorie riguarderanno anche gli arredi urbani, la realizzazione di punti di allaccio all'energia elettrica al servizio dei banchi, il verde e le aree comuni con un piccolo salto di qualità per l'intera zona».

Come sottolineato dall'Ana-Ugl in un comunicato stampa, parte del finanziamento regionale di 200mila euro servirà anche per attività di promozione, campagne di marketing e pubblicità. Fondi farà inoltre parte del circuito "Il mercato dei borghi" per il quale è stato realizzato un omonimo sito web (ilmercatodeiborghi.it). L'ANA ha definito l'intervento "un progetto innovativo, unico nella Regione Lazio, che metterà gli ambulanti al passo con i tempi e darà ulteriori opportunità ai consumatori che potranno ordinare direttamente i prodotti da casa e ritirarli la domenica al mercato.