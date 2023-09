Da oggi, lunedì 11 settembre, riprende il servizio di raccolta dell'indifferenziato stradale. A seguito della richiesta di Rida Ambiente, ABC Latina ha da subito provveduto ad effettuare e trasmettere le analisi merceologiche necessarie e, già dalla giornata odierna, la frazione indifferenziata sarà raccolta dai cassonetti stradali e conferita a Rida. Nel corso della settimana la situazione tornerà, gradualmente, alla normalità.

"E' stato riattivato oggi il servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati depositati nei cassonetti stradali del centro città. Già dalle 13, i mezzi dell'azienda speciale Abc Latina sono potuti ripartire alla volta dell'impianto Rida Ambiente di Aprilia per conferire i primi carichi". E' quanto affermato dall'assessore comunale all'Ambiente Franco Addonizio, precisando che per tornare alla normalità del servizio occorrerà ancora qualche giorno. "Lo sblocco di oggi – ha dichiarato Addonizio – va ad aggiungersi alla soluzione già trovata nei giorni scorsi per il ‘secco' proveniente dal ‘porta a porta', regolarmente ritirato già questa mattina. L'amministrazione comunale, sin dalle prime ore dell'emergenza, scaturita dal fermo dell'impianto a causa di un incendio, si è subito adoperata per risolvere il problema".

"L'amministrazione comunale – ha aggiunto il sindaco Matilde Celentano - ha fatto sì, insieme all'azienda speciale Abc, di consegnare nel più breve tempo possibile la documentazione richiesta dalla Rida Ambiente, cioè, analisi merceologiche eseguite da un laboratorio certificato".

Già sabato e domenica, i rifiuti indifferenziati sono stati sottoposti ai test richiesti. "Abbiamo lavorato ininterrottamente, insieme agli uffici preposti e all'Abc, affinché già questa mattina ricevessimo l'esito delle analisi, che ci ha consentito di ritornare velocemente a conferire i rifiuti dell'indifferenziato presso il Tmb di Aprilia".