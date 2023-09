Il Comune di Aprilia attiva il canale Telegram, uno strumento che permetterà ai cittadini di essere informati in tempo reale sulle notizie relative ai servizi offerti agli utenti dall'Ente. Un mezzo sicuro, semplice da usare per i destinatari e che garantisce il rispetto della privacy delle persone che sceglieranno di accedere al servizio iscrivendosi al canale. Telegram è un app di messaggeria istantanea completamente gratuita e semplice da usare. Molto simile a Whatsapp, permette all'utente di iscriversi al canale senza fornire al gestore dati personali, quali nominativo o numero di telefono. I cittadini avranno il vantaggio di ricevere attraverso una notifica sulla app del cellulare tutte le informazioni utili, senza per questo dover rinunciare alla privacy.

Per poter accedere al servizio, basterà scaricare la App Telegram gratuitamente tramite Play Store per i dispositivi Android, tramite App Store per gli utenti I Phone. Dopo aver inserito su Telegram il nominativo e numero di cellulare, l'utente potrà iscriversi al canale cercando Comunediaprilia sulla lente, oppure aprendo con il cellulare il link https://t.me/comune_di_aprilia . Quindi basterà cliccare su "Apri il canale", poi su "Unisciti" per iniziare a leggere tutte le informazioni utili che riguardano la città.