"I miei più sinceri auguri di buon lavoro al Colonnello Christian Angelillo e un benvenuto a Latina. Sarà lui da oggi a guidare il comando provinciale dei Carabinieri di Latina prendendo il posto del Colonnello Lorenzo D'Aloia. Auspico di realizzare presto un incontro con il nuovo comandante, per proseguire nel solco di quella sinergia istituzionale fondamentale per far fronte comune contro chi minaccia, a vario titolo, la tenuta dello Stato". Questo il commento del Senatore Nicola Calandrini, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Latina, all'insediamento del nuovo comandante provinciale dei Carabinieri.

"Auguro un buon proseguimento di carriera al Colonnello Lorenzo D'Aloia e il mio più sincero grazie per quanto fatto, in questi anni, in difesa della legalità del territorio della Provincia di Latina. E' stata una risorsa preziosa e soprattutto un esempio per le donne e gli uomini che, ai suoi ordini, giornalmente servono con dignità, rispetto e amore la divisa dei Carabinieri e la nostra nazione – prosegue Calandrini – Anche nel territorio pontino, ormai da anni, l'attenzione dello Stato è sempre più alta così come le sfide che la criminalità, sempre più in grado di mescolarsi con la società e l'economia del territorio, pone davanti alle donne e agli uomini dello Stato. Sfide che il nuovo comandante, che ha guidato per tre anni il reparto operativo del provinciale di Napoli coordinando delicate indagini di criminalità organizzata, sono certo saprà raccogliere e vincere, per contribuire a rendere questo territorio sempre più sicuro, vivibile e accogliente; obiettivi che rappresentano la rotta anche dei governi locali e di quello nazionale"