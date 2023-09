"Dopo due mesi dalla nostra richiesta è stata finalmente convocata l'audizione in Commissione Rifiuti. Sono stati invitati a partecipare 23 sindaci, tra cui il primo cittadino di Roma Gualtieri, e diversi comitati e associazioni dei territori coinvolti, dalla capitale ai Castelli Romani fino al litorale. La Regione Lazio ha il dovere di ascoltare le voci delle istituzioni locali e della società civile. Auspichiamo quindi anche la presenza del Presidente Rocca", dichiara in una nota il capogruppo M5S Lazio Adriano Zuccalà.

La X Commissione regionale "Urbanistica, politiche abitative e rifiuti" ha convocato per giovedì prossimo 14 settembre 2023 l'audizione sull'inceneritore di Santa Palomba richiesta dal capogruppo M5S Adriano Zuccalà e dalla capogruppo del Polo Progressista Alessandra Zeppieri.

In Regione

