Da quasi un mese sta girando il lungo e in largo per ritrovare il suo pappagallo, un'Amazzone Fronte Gialla, che ha smarrito il 16 agosto. Lo sta facendo a bordo del suo scooter a quattro ruote, poiché disabile al 100% e adesso chiede aiuto alla cittadinanza.

Il volatile è stato smarrito in via Capri, traversa del Lungomare di Latina. "Pepper - questo il nome del pappagallo, come spiega la donna - imita i versi degli animali ed èmolto tenera. È anellata ed ha una coda diversa dalle altre Amazzoni. La fronte (come è possibile notare in foto), oltre ad essere gialla ha delle macchie rosse. Per favore, aiutatemi a ritrovarla, non vivo più". Ovviamente, è stata già sporta denuncia di smarrimento e sono stati avvertiti i veterinari aviari del Lazio.

Se qualcuno avesse avvistato Pepper, può contattare il numero 349 5792073.