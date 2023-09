Dopo due anni dalla chiusura riapre oggi la scuola primaria "Gionchetto". Questa mattina in occasione del primo giorno di scuola, il percorso di dialogo e sinergia tra la Dirigente dell'Istituto Comprensivo Giovanni Cena di Latina Annarita Mattarolo e l'amministrazione comunale, nelle persone della sindaca Matilde Celentano e dell'assessore Vincenzo Valletta, porta a maturazione il frutto della riapertura della scuola primaria "Gionchetto" in un evento festoso alla presenza della stessa Dirigente, della Sindaca, dell'assessor Valletta e dell'orchestra e coro dell'Istituto. Un appuntamento che si inserisce all'interno di un rapporto già avviato con successo nel corso dello scorso anno scolastico attraverso diverse attività culturali e di riqualificazione rivolte agli studenti, ai genitori e agli altri abitanti dei quartieri in cui sorgono i plessi della scuola.

L'evento di oggi è stato un momento di incontro e confronto tra genitori, bambini, insegnanti e professionisti che operano per la formazione e l'educazione scolastica e sociale. Un punto di partenza per continuare a costruire un processo che aiuti a creare relazioni, sinergie e sintesi tra la scuola e il territorio. La presenza del coro e dell'orchestra dell'Istituto garantirà all'evento la giusta solennità e rilevanza e darà modo di far conoscere anche alla popolazione scolastica e alle famiglie convenute l'elevata competenza e la qualità degli insegnamenti musicali e strumentali delI'I.C. Cena.

Una scuola aperta alle esigenze del territorio

La proposta didattica di quest'anno conferma la già provata struttura oraria a tempo pieno dalle ore 8:00 alle ore 16:00 e si arricchisce di importanti novità: collaborazioni con altre realtà scolastiche dell'Istituto "Cena", in particolare con i percorsi di educazione musicale e strumentale; programmi di apprendimento individualizzati; didattica organizzata in base ai ritmi dei singoli allievi.

Tale approccio pedagogico esalta l'impegno costruttivo per la comunità e consiste nella formazione degli studenti attraverso attività concrete e di servizio alla comunità, sviluppate in collaborazione con la comunità stessa che dovrà essere protagonista delle soluzioni per il proprio quartiere. La popolazione del quartiere Gionchetto avrà come riferimento la scuola primaria, grazie all'apertura culturale dei suoi locali convintamente promossa e portata avanti dalla dirigente Annarita Mattarolo e dal corpo docenti. Un ringraziamento ulteriore va rivolto all'assessore ai lavori pubblici Massimiliano Carnevale, all'architetto Cestra, al dirigente comunale e quanti si sono attivati per la riapertura del plesso Gionchetto, restituendo alla comunità del quartiere un servizio fondamentale.

Il programma del 13 settembre

La mattinata si aprirà alle ore 8:0 con l'accoglienza delle classi seconde, terze, quarte e quinte che prepareranno il benvenuto agli allievi di prima elementare.

Il coro e l'orchestra della scuola si esibiranno nell'inno d'Italia e di alcuni noti pezzi di repertorio alla presenza della Sindaca, dott.ssa Matilde Celentano, e della Dirigente Scolastica, Dott.ssa Annarita Mattarolo. Queste ultime rivolgeranno alla scolaresca e alle famiglie i saluti istituzionali e presiederanno al taglio del nastro, a cui farà seguito l'ingresso a scuola di tutti i bambini