Loro l'emergenza rifiuti ce l'hanno sotto casa tutti i giorni e quanto è accaduto la scorsa settimana con lo stop alla Rida ambiente non fa la differenza. Parliamo dei residenti di tutta la lunga zona che da una parte e dall'altra dei due versanti è attraversata da viale Kennedy, un quartiere variegato e difficile in cui coabitano realtà sociali diverse, da una parte le case popolari, dall'altra nuove utenze nelle palazzine lungo la strada che porta al cimitero e dall'altra ancora condomini e villette che ci sono da più di 40 anni e che coesistono con realtà abbandonate e con sacche di degrado come quella dell'ex Svar. In questo quadrante della città si concentra un'abitudine malsana e ormai endemica a cui sembra non si riesca a porre rimedio: quella dei rifiuti abbandonati per strada nelle aree dove prima c'erano i cassonetti. Ieri percorrendo tutta viale Kennedy dal parcheggio del centro commerciale Agora fino allo svincolo con Via Vespucci si potevano notare queste vere e proprie 'isole' di rifiuti accatastate vicino agli alberi nei punti dove sono stati rimossi i vecchi cassonetti della Latina Ambiente. Uno spettacolo indecente a cui molti residenti sono purtroppo abituati da tempo e che non si arresta nonostante le segnalazioni.

«Scaricano sacchetti e rifiuti di ogni tipo a tutte le ore- spiegano alcuni residenti di via Praga – non ci sono telecamere ed il quartiere è completamente abbandonato. Chi non paga già i rifiuti e non ha un'utenza e chi non vuole fare la differenziata scarica qui e ci rimettiamo anche noi che facciamo la raccolta regolarmente ma, se vogliamo fare una passeggiata nel quartiere, dobbiamo ritrovarci in mezzo ai rifiuti».

Eppure la raccolta porta a porta è arrivata più di un anno fa, a giugno 2022: i mastelli hanno fatto la loro comparsa e i vecchi secchioni della Latina Ambiente sono progressivamente spariti. Tutto normale? Purtroppo no, e il problema nasce, come dicono alcuni cittadini, proprio perché in questa parte di città tante utenze non sono ancora registrate al ruolo Tari. Si tratta di utenze ‘fantasma' che il Comune non riesce ad intercettare e alle quali i mastelli non sono stati consegnati. Il risultato finale è che questi cittadini continuano a buttare la spazzatura che producono (e che non pagano) come facevano prima nei punti dove erano presenti i vecchi cassonetti, incuranti delle regole, del fatto che quel metodo è stato dismesso e del fatto che i rifiuti non possono essere lasciati in mezzo a una strada. Ecco allora che l'assurdo di uno scenario totalmente incivile si trova a convivere con la normalità di tutti i giorni, quella di gente che fa la spesa al discount o agli altri negozi del centro commerciale Agora parcheggiando vicino a una discarica in pieno parcheggio, a cielo aperto e sotto gli occhi di tutti. Il problema degli evasori è ben noto all'amministrazione. L'assessore all'ambiente Franco Addonizio ci spiegò che uno dei modi per abbassare le bollette era proprio lavorare sulla base imponibile nel 2024 "facendo un grande lavoro sul recupero delle utenze nascoste – disse - e di quelle che non pagano. Già se si scovano utenze sconosciute riacquisendo i cinque anni precedenti puoi recuperare molto in termini economici". Oggi le domande a cui l'amministrazione dovrebbe rrispondere sono: quando saranno rinforzati i controlli sul territorio per evitare situazioni come queste? Cosa sta studiando l'ente con Abc per prevenire quello che accade da tempo qui e altrove (Villaggio Trieste, quartiere Pantanaccio e via dei Volsci) e che configura un elevato rischio igienico sanitario? E quando verrà completato il porta a porta in centro?