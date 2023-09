Domenica 17 settembre 2023, nell'ambito degli eventi organizzati dall'Aeronautica Militare nel corso del 2023 per festeggiare i suoi primi 100 anni, ventinove reparti della Forza Armata, dislocati su tutto il territorio nazionale, apriranno le porte agli appassionati del running per la "Corsa del Centenario".

Anche a Latina, gli Enti del Presidio Aeronautico presenti nel territorio pontino, la 4ª Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la Difesa Aerea e Assistenza al Volo, comandata dal Generale di Brigata Sandro SANASI e il 70° Stormo, comandato dal Colonnello Giuseppe BELLOMO, hanno aderito a tale iniziativa. La gara promossa in collaborazione con la Unione Italiana Sport per Tutti (U.I.S.P.), si svolgerà su una distanza di 13,5 chilometri, e vi parteciperà non solo il personale militare e civile dell'Aeronautica Militare e delle altre Forze Armate, ma anche i tesserati alla Federazione Italiana Di Atletica Leggera (FIDAL), in regola con il tesseramento 2023, i tesserati a Enti di promozione sportiva e altre Federazioni riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), con tessera in corso di validità, e i possessori di Runcard.

La kermesse sportiva, prenderà il via a Piazza del Popolo (Latina) alle ore 09:30 mentre l'arrivo e la cerimonia di premiazione avranno luogo presso l'Aeroporto "Comani" - 70° Stormo; il percorso che si snoderà tra le vie cittadine prevede il passaggio nel sedime aeroportuale della 4ª Brigata – Borgo Piave.

L'evento sportivo è collegato ad un'attività benefica a favore dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC) nell'ambito dell'iniziativa benefica "Un dono dal cielo per AIRC", promossa dall'Aeronautica Militare in collaborazione con l'Associazione Arma Aeronautica, che accompagnerà per tutto il 2023 le iniziative legate alle celebrazioni per il Centenario della Forza Armata. L'iniziativa benefica intende raccogliere donazioni volontarie che andranno a finanziare la fornitura di apparecchiature altamente tecnologiche e di ultima generazione per IFOM, l'Istituto Fondazione di Oncologia Molecolare di AIRC.