Non era possibile iniziare i lavori in un periodo diverso da quello estivo nel parco produttivo urbano ex Eveergreen di via Roccagorga dove è in corso la realizzazione del progetto Upper. Lo ha ribadito ieri nel question time l'assessore ai lavori pubblici Massimiliano Carnevale sul punto sollevato dai consiglieri del Partito Democratico Fiore, Majocchi e Campagna. L'assessore ha spiegato che rispetto al programma il Comune è in linea con la data di fine lavori, prevista per il 14 ottobre, e si è avvantaggiato rispetto alla valutazione delle spese in quanto per tutte le opere acquistate entro il 31 agosto si può beneficiare dei fondi, tutto il resto sarà a spese del Comune.

Il parco di via Roccagorga faceva parte del progetto denominato Upper approvato nel 2019 dalla precedente amministrazione e da realizzare entro tre anni, precisamente da ultimare entro il 31 agosto del 2022. «Questa data ha subito una proroga di 12 mesi a seguito della sopraggiunta pandemia - ha spiegato l'assessore - e, inderogabilmente, si doveva concludere con la rendicontazione delle opere entro il 31 agosto 2023. Altre proroghe non ci sono state concesse e, per questo, non è stato possibile iniziare i lavori in un periodo diverso da quello estivo come richiesto dai comitati spontanei che si sono costituiti. Purtroppo l'area da cantierare ci è stata consegnata solamente il 10 luglio e da lì ci siamo subito attivati». L'assessore ha spiegato che il progetto iniziale, da un milione e mezzo di euro, prevedeva la realizzazione di tre parchi, ma all'insediamento di questa amministrazione erano già stati persi i fondi per due. Così hanno commentato i consiglieri del Pd: «Risposte parziali e fumose quelle del Comune.

Di fatto gli interventi hanno occupato l'area per circa due settimane, privando il quartiere di questo spazio, viceversa, per tutta l'estate. Oggi apprendiamo che i lavori termineranno il 14 ottobre. Vigileremo perché sia rispettata la scadenza e vogliamo cristallizzare l'impegno dell'assessore a rendere fruibile il parco in assenza dell'affidamento ad altro operatore. Va rilevato che sul bando e l'affidamento non abbiamo avuto alcuna risposta, o risposte parziali, né rispetto ai tempi procedurali né sulle istanze degli operatori interessati». Il gruppo consiliare del Pd esprime anche preoccupazione rispetto alla questione dei costi dei lavori: «Come dichiarato dall'assessore Carnevale, gli interventi eseguiti fino al 31 agosto sono coperti dai fondi del progetto Upper, ma i lavori successivi a tale data saranno a carico dell'Ente e ciò potrebbe generare ulteriori ritardi». Stupiti intanto i rappresentanti del comitato spontaneo Parco Evergreen, presenti in aula: «Scopriamo dalle dichiarazioni dell'assessore che i lavori più importanti sono conclusi, ma a livello di opere edili non c'è nulla. Nessun lavoro di nuova costruzione è stato realizzato, fatta salva la base in cemento delle serre. Pertanto, al fine di realizzare una tettoia e una pavimentazione, la comunità è stata privata di un parco col quale ha un legame lungo 40 anni. Ci saremmo augurati un diverso modo di procedere: ascolto, informazioni chiare e, soprattutto, non è questo il modo per favorire un dialogo con la comunità.