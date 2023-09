Quando serve un gesto di solidarietà, Aprilia c'è sempre e risponde sempre presente. La quinta edizione della "Raccolta Materiale Didattico", svoltasi sabato 2 settembre in 7 punti vendita del territorio di Aprilia, è stata - sottolineano con soddisfazione gli organizzatori, in particolare Salvatore Sarani - un grande successo non solo per il risultato finale ma per il grandioso spettacolo di gratuità che ha evidenziato il cuore e la solidarietà di centinaia di persone sensibili alle condizioni di disagio sociale di molti, soprattutto bambini a rischio di dispersione scolastica. Sono stati raccolti 14.389 pezzi di materiale didattico, circa 1.000 più dello scorso anno.

Alla riuscita di tale iniziativa si ringraziano le persone che hanno donato tali prodotti, ed i volontari delle associazioni partecipanti: Agpha (Associazione Genitori Portatori di Handicap) Associazione Nazionale Carabinieri Aprilia, Associazione "Dialogo" Aps Aprilia, Associazione "Al Mouhajer" Aprilia, Associazione "Laeta Corda" Odv Aprilia, Associazione Evangelica Maranata Odv, Associazione Sabaoth Latina, Caritas San Pietro in Formis Campoverde Aprilia, Caritas Regina Pacis Ardea, Centro di solidarietà "San Benedetto" Odv Aprilia.

Nonostante il citato successo è emerso la pressante richiesta soprattutto di tre articoli: zaini, astucci e grembiuli, poco presenti nella raccolta. Spesso infatti è più difficile acquistare prodotti come zaini e grembiuli e donarli, e a volta staccarsene è altrettanto difficile, sia per lo studente che per i suoi genitori, ma per la solidarietà qualche piccolo sforzo si può fare.

Per questo le associazioni che hanno organizzato la raccolta hanno ritenuto necessario proseguire l'iniziativa di una raccolta esclusiva, per soddisfare tale richiesta. Si invitano pertanto le persone a donare zaini, astucci, grembiuli, anche usati, ma in buono stato, portando tali prodotti presso l'ex centro commerciale Il Tulipano, lato bar, martedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00.