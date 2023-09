Alla presenza di un folto pubblico, si è svolta questa mattina la Giornata di studio dal titolo «Alle radici del cristianesimo in terra pontina - San Paolo e Tres Tabernae» organizzata dalla Diocesi di Latina insieme al Comune con il contributo della Bcc Roma di Cisterna.

L'incontro di alta valenza culturale si è tenuto questa mattina nell'Aula magna della Biblioteca comunale di Cisterna.

Hanno portato i saluti introduttivi monsignor Mariano Crociata, Vescovo di Latina-Terracina-Sezze-Priverno, e Valentino Mantini, Sindaco di Cisterna di Latina.

La presentazione e il coordinamento dei vari e articolati interventi sono stati affidati al professor Clemente Ciammaruconi, noto storico pontino, che svolge ricerche e studi per l'Istituto di Storia e di Arte del Lazio meridionale, oltre a insegnare in alcuni corsi della Scuola di Teologia "Paolo VI" di Latina.

Si sono succeduti gli interventi della dottoressa Nicoletta Cassieri, già della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura, che ha parlato su «La mansio di Tres Tabernae tra fonti e testimonianze archeologiche»; del professor Giuseppe Pulcinelli, ordinario della Pontificia Università Lateranense e Pontificia Università Gregoriana, con la relazione dal titolo «Al vederli, rese grazie a Dio e prese coraggio (At 28,15) - San Paolo alle Tres Tabernae».

Infine, il professor Vincenzo Fiocchi Nicolai, docente della Università degli Studi di Roma Tor Vergata, che ha trattato l'interessante tema delle «Memorie paleocristiane ed altomedievali dalla mansio di Tres Tabernae».

«Il passaggio di San Paolo a Tres Tabernae, percorrendo la via Appia – ha detto il Vescovo Mariano Crociata -, è un punto di riferimento importante della storia degli inizi del cristianesimo romano e laziale. La presenza nel territorio della Diocesi di Latina di questo sito collegato alle origini del cristianesimo antico ci fa sentire la responsabilità di studiarlo e farlo conoscere, per alimentare la coscienza credente e la consapevolezza critica di tutti sulla propria storia».

«Tres Tabernae ricopre molteplici e importanti valori e significati per il territorio – ha detto il sindaco Valentino Mantini -. È sicuramente un rilevante sito archeologico come gli scavi della Soprintendenza stanno attestando e documentando; ha svolto un'importante funzione di stazione di posta per i viaggiatori della Regina Viarum, l'Appia; è stato luogo di incontro e scambio di merci e culture tra popolazioni ed etnie diverse. Ma un'altra rilevante peculiarità di Tres Tabernae è il ruolo che ha svolto nella nascita e diffusione del cristianesimo romano e laziale, e la giornata di studio promossa dalla Diocesi di Latina sarà un rilevante momento di conoscenza e riflessione su questo ed altri importanti temi».